Варшава требует опровержения слов журналистки из США о "польском и нацистском режиме"

ВАРШАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Институт национальной памяти Польши (ИНП) требует от американского телеканала MSNBC опровержения произнесенных его сотрудницей в эфире слов о "польском и нацистском режиме". Как информировал в четверг заместитель директора ИНП Матеуш Шпытма, если телеканал этого не сделает, польская сторона обратится в суд.

В программе, которая снималась телеканалом из США в Варшаве, американская журналистка сказала, что во время восстания в Варшавском гетто евреи "боролись против польского и нацистского режима".

"Это пример огромного незнания истории", - оценил Шпытма.

Варшавское гетто было самым большим закрытым еврейским районом в охваченной войной Европе. В марте 1941 года, когда сюда были выселены десятки тысяч евреев, численность его населения достигла своего максимума - 460 тысяч человек. Люди здесь умирали от голода и болезней, не имея возможности достать пропитание или лекарства.

Летом 1942 года, когда началась акция по ликвидации гетто, в нем оставалось 380 тысяч жителей, 300 тысяч из них были вывезены в концлагерь в Треблинке. Когда стало ясно, что цель фашистов - полное уничтожение евреев, многие из оставшихся в гетто бежали в арийскую часть Варшавы, а оставшиеся 60 тысяч человек решили начать борьбу за жизнь.

Вспыхнувшее 19 апреля 1943 года восстание в Варшавском гетто, несмотря на абсолютно неравное соотношение сил, продолжалось 28 дней. 16 мая, сровняв гетто с землей, фашисты объявили об окончательном подавлении сопротивления, в знак победы взорвали Большую синагогу и распределили выживших по близлежащим концлагерям.