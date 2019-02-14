Турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" пройдет через четыре региона Юга России

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Туроператоры Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя создадут в рамках межрегионального проекта единый туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства - Боспорского царства. Соглашение об этом в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи подписали губернаторы этих регионов, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"Туроператоры Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя сформируют турпродукты, включающие маршруты по местам, где в античное время располагались города древнего государства - всего 10 городов и поселков. Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" уже сейчас вызывает большой интерес и потому включен Федеральным агентством по туризму в перечень десяти приоритетных турмаршрутов, ориентированных на въездной туризм", - сказали в пресс-службе губернатора Ростовской области.

В Ростовской области маршрут пройдет по местам, где представлены артефакты древнейших времен античности. Это Ростовский областной музей краеведения, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, этнографический музей Мясниковского района и музей-заповедник "Танаис". Есть планы включить в маршрут и Таганрог, где в Таганрогском историко-краеведческом музее также представлены материалы археологических раскопок Нижне-Гниловского городища и Танаиса, уточнили в пресс-службе губернатора.

"Маршрут будет доступен не только для автотуристов, но и тех, кто путешествует по железной дороге и прибывает в Ростовскую область на самолете. Реализация проекта несомненно повысит интерес к отдыху в Ростовской области, связав наш регион с культурно-историческими и археологическими объектами всего Юга России", - цитирует губернатора Ростовской области Василия Голубева пресс- служба.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.