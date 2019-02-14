Ненецкие депутаты предложили включить Нарьян-Мар в список мест проживания коренных народов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение направить обращение в правительство РФ с просьбой включить Нарьян-Мар и поселок Искателей в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Текст обращения утвержден в четверг в ходе очередной сессии окружного парламента, сообщил ТАСС председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвей Чупров.

Сейчас к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС отнесена вся территория НАО за исключением территорий городского округа "Город Нарьян-Мар" и рабочего поселка Искателей.

"Исторически так сложилось, что вся территория Ненецкого автономного округа всегда была территорией проживания ненцев. Исключение Нарьян-Мара и Искателей из этой зоны, конечно же, неправильно, тем более что количество представителей КМНС, проживающих в городе и поселке, безусловно, растет, и многие из них продолжают заниматься традиционной хозяйственной деятельностью", - сказал Чупров.

В обращении говорится, что в этих населенных пунктах проживает около 2 тыс. представителей ненецкого народа, что составляет почти треть всех ненцев в округе.

Чупров отметил, что города Салехард и Анадырь в Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах входят в перечень мест хозяйствования КМНС.

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации утвержден распоряжением правительства от 8 мая 2009 года. Такие места есть в семи республиках РФ, шести краях, 11 областях и четырех автономных округах страны. В Хабаровском крае, ЯНАО и Чукотском АО центральные города регионов включены в данный список.