Калужский губернатор предложил давать за рождение третьего ребенка трехкомнатную квартиру

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предлагает за рождение третьего ребенка выдавать трехкомнатную квартиру.

"Когда женщина рожает третьего ребенка, фактически мы должны сказать ей: все, ты теперь обеспеченная, ты и твои дети. И там не 50 и 100 тыс. должны быть, а, может быть, сразу квартира. Третий ребенок родился - трехкомнатная квартира - пожалуйста. И для государства это было бы гораздо более выгодно, чем мы распыляемся иногда", - сказал Артамонов в четверг в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По мнению Артамонова, необходимо пересмотреть меры поддержки рождаемости и поддерживать рождение не первого, а третьего ребенка.

В Калужской области за последние три года более чем в 2,5 раза увеличилось количество многодетных семей. Сейчас в регионе отмечается небольшой спад рождаемости. Глава региона объяснил это демографической ямой 1990-х годов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.