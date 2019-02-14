Вторая очередь Орского онкодиспансера будет запущена в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Вторая очередь онкологического диспансера в городе Орске Оренбургской области будет введена в этом году. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор Оренбургской области Юрий Берг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Первая очередь Орского онкодиспансера - радиологический корпус, где проходят лечение жители восточной части региона, открылся в городе Орске Оренбургской области в 2016 году. Ранее сообщалось, что в перспективе здесь будет завершено строительстве современного центра для лечения и реабилитации пациентов. Общие вложения бюджетных средств в строительство диспансера составят 3,5 млрд рублей. Строительство онкодиспансера на 180 коек в Орске - втором городе по значению Оренбургской области - началось еще в 90-е годы прошлого века и было остановлено из-за отсутствия средств.

"При помощи правительства РФ... введен долгострой с 1993 года <…> Суперсовременный, и уже первая очередь работает, в этом году мы введем вторую", - сказал собеседник агентства.

Берг напомнил, что Оренбургская область вытянута с запада на восток на 1200 км. Из отдаленных населенных пунктов ездить на лечение достаточно проблематично, поэтому онкодиспансер в Орске позволит обеспечить доступность помощи населению. "На западе в Бузулуке онкологический центр, и сейчас на востоке мы введем в этом году современнейший онкологический диспансер <…> У нас восток [области] - это такой целинный район, где расстояния между населенными пунктами от 50 км до 140 км", - уточнил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.