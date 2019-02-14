Сеть детских лагерей с обучающими программами создаст ВЭБ.РФ в Калининградской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сеть детских оздоровительных летних лагерей с элементами образовательных и обучающих программ будет создана в Калининградской области в рамках соглашения о сотрудничестве правительства самого западного российского региона и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, подписанного на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила журналистам пресс-служба областного правительства.

"В рамках национального проекта "Развитие образования" и целевой программы Министерства просвещения РФ "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей" на территории области будет создана сеть детских оздоровительных летних лагерей с элементами образовательных и обучающих программ", - рассказал после подписания документа представитель ВЭБ.РФ, генеральный директор инвестиционной компании группы ВЭБ.РФ (ООО "ВЭБ Капитал") Сергей Пирогов. При этом, по его словам, планируется использовать ранее действовавшие профильные объекты, а также механизм государственно-частного партнерства, в том числе концессии.

По информации Пирогова, уже в ближайшее время будет также запущен пилотный проект по реконструкции в городе Светлогорске на берегу Балтийского моря детского оздоровительного лагеря в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка". ВЭБ.РФ готов осуществлять софинансирование расходов и разработать финансовую модель организации деятельности объекта, равно как и многих других, которые будут определены в рамках сотрудничества.

Пресс-служба отметила, что "соглашением между правительством Калининградской области, подпись под которым поставил губернатор Антон Алиханов, и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ заявлено о начале масштабного сотрудничества в социально-экономическом развитии региона".

ВЭБ.РФ, по оценке Пирогова, определила Калининградскую область в числе пилотных для выстраивания стратегических отношений, реализации значимых инвестиционных проектов. Корпорацией подготовлен ряд экономически выгодных для области предложений, в частности по вопросам совершенствования портово-транспортной и логистической инфраструктуры, развития промышленности строительных материалов, развертывания объектов доступного качественного отдыха.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.