Правительство ждет от Минздрава комплексных решений по ограничению продажи алкоголя

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ ждет комплексных предложений от Минздрава в отношении ограничения продажи крепкого алкоголя, сообщила журналистам в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Сейчас в правительстве таких предложений [по повышению возраста продажи крепкого алкоголя] нет, Министерство здравоохранения разрабатывает концепцию здорового образа жизни в рамках соответствующего федерального проекта. Когда комплексное предложение внесут в правительство, тогда будем рассматривать", - сказала Голикова.

Ранее Минздрав подготовил законопроект, который предполагает внесение изменений в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Как отмечается, предлагаемые проектом закона изменения позволят внедрить запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема лицам, не достигшим возраста 21 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.