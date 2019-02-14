Мамаев принял участие в первом в истории российских СИЗО футбольном матче

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый в истории российских СИЗО футбольный матч прошел в четверг в "Бутырке" в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, в нем принял участие заключенный под стражу по делу о драке полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, который лично отбирал игроков для участия в матче.

На заснеженном футбольном поле площадью 30 на 15 метров играли по шесть заключенных в двух командах, каждый тайм длился по 20 минут. Игра окончилась со счетом 8:7, из них семь мячей забил сам Мамаев. Для того, чтобы уравновесить силы команд, в первом тайме он играл за одну команду, а во втором тайме - за другую. Он играл под номером 17 и забил в первом тайме три мяча, во втором - четыре, причем последний гол был забит им в прыжке ударом через себя.

"Вы первые в истории страны, кто играет в футбол в СИЗО", - сказал участникам игры заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко. Он отметил, что этой игрой ФСИН открывает пилотный проект развития спорта во всех СИЗО страны. "Если осужденные в исправительных колониях имеют возможность заниматься спортом, то находящиеся в СИЗО - в худших условиях, хотя они еще не ограничены в правах и не признанным виновными, но при этом не могут заниматься спортом", - добавил замглавы ФСИН.

В дальнейшем ФСИН рассмотрит вопрос распространения опыта "Бутырки" по всем следственным изоляторам России с учетом имеющихся условий и возможностей. Для развития этого направления ведомство проработает изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность уголовно- исполнительной системы, в части предоставления заключенным возможностей для поддержания своей физической формы и здоровья.

"Это незабываемо", - признались участники перед финальным фотографированием на память. В завершение Мамаев поставил автограф на своем игровом жилете и подарил его сотрудникам ФСИН, которые, возможно, передадут его в свой музей.

Для освещения игры на фоне Пугачевской башни были аккредитованы более 60 журналистов, в том числе съемочные группы 14 телеканалов.