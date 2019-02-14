Ford разработал матрас для семейных пар

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Инженеры автогиганта Ford Motor создали матрас с использованием автотехнологий, который призван помочь тем, кто спит вдвоем, сохранять при этом личное пространство. Механизм работы прототипа компания продемонстрировала в видеоролике.

Авторы изобретения обосновывают его заботой о качестве сна. "Борьба за личное пространство" на кровати в ночное время "приводит к недосыпу, повышению из-за этого риска получения травм дома, в дороге, на работе" и зачастую становится "причиной разводов", отмечает Ford.

Компания назвала свою разработку "матрасом удержания полос" по аналогии с системой удержания полосы движения, устанавливаемой на автомобилях.

В матрас, поверхность которого способна смещаться в ту или иную сторону, вмонтированы электромоторы и датчики веса. В тот момент, когда один из партнеров придвигается во сне ко второму, датчик реагирует на смещение баланса, и поверхность начинает движение вбок, возвращая "нарушителя пространства" на свою половину.

Многие из тех, кто посмотрел видеоролик, в своих комментариях выразили сомнения в удобстве использования подобного матраса. Некоторые сравнивают его с конвейерной лентой.