Ненецкие депутаты передали полномочия по ТКО от сельских поселений в Заполярный район

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа в четверг на очередной сессии в двух чтениях приняли закон о передаче полномочий от сельских поселений в Заполярный район по участию в сборе и транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил ТАСС председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Чурсанов.

В Ненецком АО один муниципальный район - Заполярный, в который входит вся территория региона, кроме Нарьян-Мара.

"Полномочия мы вернули обратно в Заполярный район, потому что в 2015 году окружным законом они были перераспределены, и часть полномочий по сбору и транспортировке ТКО была передана на уровень сельских поселений. Мы видим, что с 2015 по 2019 год на территории сельских поселений в данном направлении работа особенно не проводилась. На сегодняшний день отсутствует инфраструктура", - сказал Чурсанов.

Как пояснил депутат, у сельских поселений нет средств на создание инфраструктуры по сбору ТКО.

"На сегодня мы понимаем, что порядка 90% населенных пунктов не соответствуют нормам: нет ни полигонов, ни мест размещения, нет контейнерных площадок. Сельские населения не обладают ни финансовыми средствами, ни специалистами. Заполярный район в плане обеспечения финансовыми средствами находится в лучшем положении, чем сельские поселения, которые дотационные, у них собственных доходов нет", - отметил собеседник агентства.

Власти Заполярного района должны создать и содержать контейнерные площадки первичного сбора мусора от населения. Вторую часть полномочий - погрузка мусора в мусоровозы, отправка на место временного хранения либо на утилизацию - должен выполнять региональный оператор по обращению с ТКО в НАО, в настоящее время в округе он не определен.

"В мае 2018 года в округе прошел конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО, победителем стала компания "ТрансДорПроект" из Архангельска. Но в установленные сроки компания не смогла представить экономически обоснованный тариф и не выполнила своих обязательств, соглашение с ней было расторгнуто в декабре минувшего года, - добавил Чурсанов, - одна из причин, почему региональный оператор не смог представить экономически обоснованный тариф - это отсутствие инфраструктуры на территории населенных пунктов".