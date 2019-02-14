Власти Сибая оспорят решение суда по поводу оповещении населения об ухудшении экологии

УФА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти башкирского Сибая оспорят решение городского суда о недостаточном информировании населения об экологической ситуации в городе, связанной с выбросом диоксида серы из недействующего карьера. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой местной администрации.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы. По данным ГУ МЧС региона, причиной стало тление руды вследствие окислительных процессов на закрытом карьере. В воздухе фиксировались кратковременные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы до 37 раз, жители жалуются на кашель, недомогание и плохое самочувствие. 6 февраля городской суд Сибая вынес решение о недостаточном информировании населения об экологической ситуации городской администрацией.

"Администрация Сибая не согласна с таким решением и готовит документы для обжалования в Верховном суде Республики Башкортостан. Уточним, суд установил, что городские чиновники вопреки своим обязанностям своевременно не информировали горожан о превышении ПДК вредных веществ в атмосфере, вызванных процессами горения серы в Сибайском карьере", - говорится в сообщении.

По мнению властей города, с 11 декабря они размещали в СМИ информацию о мерах предосторожности, проводили круглые столы по выяснению причин появления запаха на улицах города, ежедневно публиковали отчеты о замерах состояния воздуха. Была выпущена памятка о защите от смога, проводилось информирование о работе Учалинского ГОК по ликвидации очагов окисления руды, отметили в администрации.

В четверг стало известно, что соответствующие подразделения администрации президента РФ проверяют информацию об экологической ситуации в Сибае по обращению местных жителей. С 8 февраля Учалинский ГОК для ликвидации процессов окисления руды и выброса диоксида серы начал подтопление карьера и подземных выработок с попутным закладыванием известью. Работы планируется завершить к 20 марта.