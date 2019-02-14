{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прощание с Сергеем Захаровым пройдет 16 февраля на Николо-Архангельском кладбище

Директор артиста предположила, что прах Захарова родственники увезут в Санкт-Петербург

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с советским и российским певцом, народным артистом Росси Сергем Захаровым пройдет в субботу, 16 февраля.

На эту тему
Биография народного артиста России Сергея Захарова

Об этом ТАСС сообщила в четверг директор артиста Лариса Бутырина.

"Прощание пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища в субботу с 11:00 до 13:00 мск, - сказала директор певца. - Потом состоится кремация, и, как мы предполагаем, скорее всего прах Сергея Георгиевича родные увезут в Санкт-Петербург, откуда он родом. Сейчас дочь и жена решают".

Сергей Захаров умер в четверг на 68-м году жизни. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность.

Теги
Россия
Новая система обращения с ТКО
Ненецкие депутаты передали полномочия по ТКО от сельских поселений в Заполярный район
Председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Чурсанов уточнил, что у поселений нет средств на создание инфраструктуры по сбору ТКО
Читать полностью