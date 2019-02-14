{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российский инвестиционный форум - 2019

Минздрав поддержал развитие корпоративных программ по ЗОЖ

В ведомстве сообщили также, что в текущем эпидемическом сезоне гриппа работодатели за счет собственных средств привили 6 млн работников

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ поддерживает развитие корпоративных программ по формированию и поддержанию здорового образа жизни у работников. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на сессии "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы приветствуем корпоративные программы, потому что для взрослого работающего человека рабочее место является той площадкой, где можно [эти программы] вводить", - сказала министр.

Она напомнила, что в текущем эпидемическом сезоне гриппа работодатели за счет собственных средств привили 6 млн работников.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Северный Кавказ
Власти Дагестана трудоустроили 202 врача по программе "Земский доктор" в 2018 году
Программа "Земский доктор" позволяет восполнить кадровый дефицит и повысить доступность медпомощи для жителей сельской местности
Читать полностью