Минздрав поддержал развитие корпоративных программ по ЗОЖ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ поддерживает развитие корпоративных программ по формированию и поддержанию здорового образа жизни у работников. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на сессии "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы приветствуем корпоративные программы, потому что для взрослого работающего человека рабочее место является той площадкой, где можно [эти программы] вводить", - сказала министр.

Она напомнила, что в текущем эпидемическом сезоне гриппа работодатели за счет собственных средств привили 6 млн работников.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.