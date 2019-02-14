Голикова поручит Минздраву рассмотреть вопрос расширения исследований по выявлению диабета

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручит министерству здравоохранения рассмотреть возможность увеличения объема исследований, направленных на выявление диабета у детей.

"Мы хотим поручить Минздраву рассмотреть вопрос об изменении сроков осмотра детей, [страдающих диабетом], и возможного расширения объема исследований для выявления диабета", - сказала вице-премьер в четверг на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере на площадке Российского инвестиционного форума.

В РФ проживает более 42 тыс. детей, которые страдают сахарным диабетом.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.