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Российский инвестиционный форум - 2019

Голикова поручит Минздраву рассмотреть вопрос расширения исследований по выявлению диабета

Вице-премьер уточнила, что речь идет именно о детях

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручит министерству здравоохранения рассмотреть возможность увеличения объема исследований, направленных на выявление диабета у детей.

"Мы хотим поручить Минздраву рассмотреть вопрос об изменении сроков осмотра детей, [страдающих диабетом], и возможного расширения объема исследований для выявления диабета", - сказала вице-премьер в четверг на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере на площадке Российского инвестиционного форума.

В РФ проживает более 42 тыс. детей, которые страдают сахарным диабетом.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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