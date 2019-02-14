Медведев: государство не должно доминировать в построении системы соцподдержки

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия должна идти по пути развития соцподдержки, где государство не будет играть доминирующую роль. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на круглом столе "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества".

"Нужно обязательно высвобождать полезную социальную активность, тем более, что весь мир построен именно так и государство там (в странах с развитой системой социальной поддержки) играет важную роль, но отнюдь не единственную и не доминирующую. И нам нужно по такому пути идти", - сказал премьер.

Рассуждая о поддержке благотворительных организаций, премьер заметил, что в отношении этих организаций государство должно играть "активную, проактивную, позитивную роль". "Государство должно выполнять свою самую главную миссию - не мешать, - подчеркнул он. - К сожалению, когда речь идет о такого рода помощи, о деятельности некоммерческих организаций, роль государства подчас сводится только к тому, чтобы палки в колеса вставлять. Это точно не наш путь".