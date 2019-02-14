Медведев призвал регионы не экономить на спортплощадках на селе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что во всех российских деревнях должны быть построены спортивные площадки или комплексы.

"Не надо забывать, что у нас четверть населения живет в деревнях, а там ситуация гораздо сложнее, если говорить о продолжительности здоровой жизни", - сказал председатель правительства на панельной сессии Российского инвестиционного форума "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества". Он рассказал о собственных впечатлениях от посещения небольших населенных пунктов, в которых "нет не только стадионов, но и спортзалов". Медведев поделился и воспоминаниями о своей учебе в университете, когда студенты имели возможность как тренироваться в спортивных залах, так и совершать пробежки на лыжах.

"Это критически необходимо - не какие-то дворцы строить, а элементарные вещи, спортзал на селе, небольшие физкультурные комплексы. На это ни в коем случае нельзя жалеть денег", - указал премьер-министр. Тем не менее, по его оценке, на такие проекты далеко не все регионы выделяют финансирование. Медведев полагает, что если ситуация будет исправлена, то это поможет решить задачу продолжительной здоровой жизни россиян.