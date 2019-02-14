Эксперты вылетели на Новую Землю для решения проблемы с нашествием белых медведей

На архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов с 9 февраля введен режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа заметили 52 белых медведей. Отмечались случаи агрессивного поведения этих животных, проникновения в жилые и служебные помещения. Возможными причинами нашествия животных эксперты называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок, которые привлекают медведей.

АРХАНГЕЛЬСК, 14 февраля. /ТАСС/. Группа ученых и экспертов, сформированная Росприроднадзором для решения проблемы с нашествием белых медведей в населенные пункты Новой Земли, в четверг вылетела на архипелаг, вылет неоднократно переносился с понедельника по погодным условиям на островах. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.

"Самолет вылетел из Архангельска в 15:08 мск, ориентировочно мы ждем здесь в 17:40. Завтра группа приступит к работе", - сказал Мусин.

В составе группы специалисты института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, национального парка "Русская Арктика" и Росприроднадзора.

Как пояснил собеседник агентства, число медведей вокруг населенных пунктов в результате активного их вытеснения постепенно снижается. "С понедельника медведи в населенные пункты не заходили, если на прошлой неделе

их было 30-35 вокруг Белушьей Губы, то во вторник - 20, в среду - 12, сегодня мы насчитали девять. Я сниму режим ЧС, когда их количество вернется к среднестатистическим значениям - это три-четыре медведя в отдалении, - и угроза будет минимизирована", - сказал глава Новой Земли.

Мусин уточнил, что в любом случае необходимо вырабатывать комплекс мер по предотвращению массового нашествия белых медведей. "Мы в любом случае живем с ними бок о бок, но в связи с изменением климата, отсутствием льда ситуация вновь может повториться, мы должны быть готовы", - добавил он.