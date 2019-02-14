В Ижевске создадут центр анализа городских данных

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Удмуртии создадут Центр анализа городских данных в городе Ижевске для изучения мнения населения по вопросам развития территории. Об этом заявил в четверг глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Умный город": от теории к практике" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Анализ проблем и поиск решений привели нас к идее создания Центра анализа городских данных. С этой идеей вышел Вячеслав Правдинский, который возглавляет Центр развития дизайна и городской среды", - сказал он.

Бречалов добавил, что в ближайшее время при разработке плана развития города Ижевска предполагается первоочередным шагом сделать именно сбор и работу с этими данными. "Умный" город - это город, управление которого основано на анализе данных о жизни горожан и состоянии городской инфраструктуры", - сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.