Минтруд рассчитывает привлечь частные компании к уходу за пожилыми людьми

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Реализация программ долговременного ухода за пожилыми людьми требует привлечения ресурсов профильных некоммерческих организаций и частных компаний, чьи услуги необходимо должным образом оплачивать. Такое мнение высказал в четверг в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава Минтруда РФ Максим Топилин.

По его мнению, активность частных компаний в этой сфере необходимо поддерживать.

"Я надеюсь, что придут частные компании на этот рынок, по крайней мере там, где есть спрос. Москва, Московская область - сейчас более-менее начинает развиваться история частных учреждений. Калининградская область, в Санкт-Петербурге появляются такие точки. Будут расти доходы - этих точек будет больше", - заявил Топилин, выступая на сессии "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества".

При этом, считает министр, в рамках задач нацпроекта не исключено и дополнительное использование государственных средств. "Мы должны повышать качество этих услуг, с одной стороны, и любым образом, наверное, повышать где-то даже и финансирование. Потому что я тоже соглашусь с тем, что нельзя пока сказать, что эти услуги у нас дофинансированы должным образом", - поделился он своим мнением.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14 и 15 февраля. В этом году его главной темой стала реализация национальных проектов. Организатором форума является фонд "Росконгресс", генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума - ТАСС.