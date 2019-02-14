Голодец: рекомендации по безопасным занятиям спортом нужно разработать для пожилых людей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Подробные рекомендации о безопасных для организма физических нагрузках и методику занятия спортом необходимо разработать для людей пожилого возраста, сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец на сессии "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Очень важно дать инструмент, когда человек может сам контролировать свою физическую нагрузку, как можно больше пропаганды, как можно больше информации о том, какая нагрузка и в каком возрасте является приемлемой, допустимой, где нужно все-таки ограничивать себя, для того чтобы все занятия спортом были действительно в плюс", - сказала Голодец. По ее словам, большая часть людей старшего возраста в последние годы начинает все более ответственно относиться к состоянию собственного здоровья. "Это очень правильно - привить старшему поколению культуру вовлечения в спортивные занятия и привить культуру самоконтроля", - отметила вице-премьер.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.