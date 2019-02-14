Крым и Удмуртия намерены совместно развивать туризм и отдых детей

СОЧИ, 14 февраля./ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и рекреации, предусматривающее разработку новых туристических маршрутов, организации отдыха детей, подготовку кадров для туриндустрии, подписали глава Крыма Сергей Аксенов и глава Удмуртской республики Александр Бречалов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы Крыма.

"Документ предусматривает, в том числе, создание благоприятных условий в части организации отдыха детей, взаимную информационную поддержку, разработку новых туристских продуктов, обмен опытом, содействие в подготовке кадров для туриндустрии", - говорится в сообщении.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.