Ланового не пустили на борт "Победы"

ТАСС, 14 февраля. Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на борт авиакомпании "Победа" в Ростов-на-Дону из-за проблем с кладью. Об этом он сообщил журналистам во время творческой встречи с жителями Ростова-на-Дону, приуроченной к освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы немножко опоздали на рейс, но оставалось еще минут 10. Однако нам сказали, у нас не те чемоданы и обычные кофры считаются чемоданами в компании. В общем, глупость несусветная, и когда мы предложили какой-то выход, он взял и выключил все, сказал, что посадка окончена", - сказал Лановой.

По его словам, проблему удалось решить после обращения к дирекции авиакомпании. "Нас тут же посадили, не сразу, а через час, и слава богу, и спасибо дирекции", - отметил артист.

В "Победе" также прокомментировали ситуацию. "Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники "Победы", не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании", - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

В новость были внесены изменения (17:15 мск) - добавлен комментарий "Победы"