{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российский инвестиционный форум - 2019

Внутренний турпоток в 2018 году составил 60 млн человек

Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, въездной туризм превысил 24 млн человек

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Внутренний туристический поток в России по итогам 2018 года составил порядка 60 млн человек, въездной - свыше 24 млн. Об этом сообщила в четверг в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Внутренний поток туристический составил уже 60 млн человек, въездной туризм в РФ - чуть больше 24 млн", - сказала она.

Голодец считает, что у отрасли туризма в России огромный потенциал и во многом его реализация зависит от развития инфраструктуры, в том числе транспортной.

"Благодаря введению в строй Крымского моста на 29% возрос туристический поток за последний год в Республику Крым", - сказала Голодец.

Она отметила, что республика стала пятым регионом в РФ по показателям зимнего туризма.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Британская прокуратура не будет выдвигать обвинения против супруга Елизаветы II из-за ДТП
В ведомстве считают, что судебное преследование не будет отвечать общественным интересам
Читать полностью