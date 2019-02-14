Внутренний турпоток в 2018 году составил 60 млн человек

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Внутренний туристический поток в России по итогам 2018 года составил порядка 60 млн человек, въездной - свыше 24 млн. Об этом сообщила в четверг в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Внутренний поток туристический составил уже 60 млн человек, въездной туризм в РФ - чуть больше 24 млн", - сказала она.

Голодец считает, что у отрасли туризма в России огромный потенциал и во многом его реализация зависит от развития инфраструктуры, в том числе транспортной.

"Благодаря введению в строй Крымского моста на 29% возрос туристический поток за последний год в Республику Крым", - сказала Голодец.

Она отметила, что республика стала пятым регионом в РФ по показателям зимнего туризма.