Фельдшерско-акушерские пункты появятся во всех селах Астраханской области к 2024 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают в этом году открыть 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в сельских районах. К 2024 году сеть ФАПов должна охватить все сельские территории региона, сообщил в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

"Объем финансирования отрасли здравоохранения (на 2019 год) существенно увеличен - он составил свыше 9 млрд рублей. В районах будут открыты 20 фельдшерско-акушерских пунктов. К 2024 году сеть ФАПов должна охватить всех сельских жителей области", - сказал Морозов.

Он добавил, что в 2019 году, который в регионе объявлен Годом здоровья, намечено проектирование и строительство перинатального центра, хирургического корпуса областной детской клинической больницы, открытие диагностического корпуса областного онкологического диспансера, капитальный ремонт медицинских учреждений в муниципалитетах области. Также в числе приоритетов в Год здоровья - модернизация системы льготного лекарственного обеспечения и переход к электронным рецептам. Кроме того, в будущем году в регионе рассчитывают начать реализацию региональной программы развития санитарной авиации.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что одна из принципиальных задач - улучшение условий труда медработников. Мною дано поручение министерству здравоохранения области подготовить пакет социальных мер, включая подъемные, которые составят до 250 тыс. рублей, компенсацию найма жилья, льготы по оплате услуг ЖКХ", - заметил Морозов.

Доля сельского населения в области составляет 33%, сельчане проживают более чем в 400 населенных пунктах 11 сельских районов. Ранее с ссылкой на министерство здравоохранения области сообщалось, что медпомощь сельским жителям оказывают в 12 больницах, в более 146 фельдшерско-акушерских пунктах, а также в амбулаториях, кабинетах врача общей семейной практики и домовых хозяйствах (там оказывают первую медпомощь). При этом в регионе отмечается нехватка ФАПов, в некоторых районах фельдшерско-акушерские пункты нуждаются в ремонте.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.