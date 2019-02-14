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Российский инвестиционный форум - 2019

Роструд до 1 апреля проверит более 500 психоневрологических интернатов

Глава ведомства Всеволод Вуколов также выразил желание, чтобы условия пребывания в этих учреждениях были максимально приближены к домашним

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Роструд до 1 апреля намерен провести проверки условий проживания более чем в 500 психоневрологических интернатах, заявил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава ведомства Всеволод Вуколов.

"В рамках своих полномочий мы проведем проверочные мероприятия в соответствии с поручением, до 1 апреля - это более 500 организаций. И представим доклад правительству", - сказал он.

По словам главы Роструда, "хотелось бы, чтобы условия пребывания в этих учреждениях были бы максимально приближены к житейским, домашним", сейчас они характеризуются "достаточно жестокой дисциплиной, распорядком дня".

В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручения Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах. Ранее о нарушениях прав в интернатах для взрослых сообщали представители некоммерческих организаций.

Теги
Вуколов, Всеволод ЛьвовичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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