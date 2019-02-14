Экс-директора школы в Элисте оштрафовали по делу о поборах с родителей учеников

ТАСС, 14 февраля. Элистинский городской суд приговорил к штрафу бывшего директора средней общеобразовательной школы № 12 в Элисте (Калмыкия) Марину Гедерим, признав ее виновной в злоупотреблениях по делу о поборах с родителей первоклассников. Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат Виталий Зубенко, представляющий интересы потерпевшей по делу - многодетной матери Ларисы Якуповой.

"[Гедерим] признана виновной по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, взыскан моральный ущерб в пользу потерпевшей Якуповой в размере 30 тыс. рублей. Думаем над тем, подавать или не подавать апелляционную жалобу на мягкость приговора и неприменение дополнительного наказания в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью", - сказал Зубенко.

Якупова пожаловалась на поборы в школе № 12 в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Позже на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым Путин отметил недопустимость требований к родителям школьников приобретать учебники или мебель для школ. В отношении Марины Гедерим было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. 10 августа 2018 года Элистинский городской суд оправдал экс-директора за отсутствием в ее действиях состава преступления, но позже Верховный суд Калмыкии отменил данное решение и направил дело на новое рассмотрение.

По данным следствия, с мая по июнь 2017 года Гедерим, являясь директором средней общеобразовательной школы № 12, не имея права требовать с родителей учеников спонсорскую помощь, побудила родителей учеников первых классов приобрести школьную мебель под видом добровольных пожертвований. При этом она сообщила, что дети родителей, которые не приобретут мебель, будут обеспечены партами, не соответствующими санитарно-эпидемиологическим требованиям. Преступные деяния бывшего директора причинили моральный вред родителям учеников, а также нанесли имущественный вред на общую сумму 85 864 рублей.

Марина Гедерим написала заявление об увольнении и сейчас не является директором данной школы.