Глава Роспотребнадзора заявила, что случаи кори в России единичны

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Российские медики хорошо справляются с угрозой распространения кори на территории страны: случаи этого заболевания единичны и регистрируются только в семи регионах. Об этом ТАСС сообщила в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Вспышки в Москве связаны исключительно с рабочими - не россиянами, которые работают здесь. Это мигранты. Именно они дают заболеваемость в Москве в начале этого года. Во всех остальных субъектах, там, где это возникает, а это не больше шести субъектов РФ, количество случаев ограничивается одним десятком, а кое-где несколькими случаями - четыре-шесть", - сказала она.

По словам Поповой, эти данные говорят "о высокой иммунной прослойке, и в связи с этим невозможности распространения кори в популяции". "Нет заболеваний у нас практически в приграничных территориях со странами, где высокая заболеваемость. Это тоже показатель хорошей работы медицинского сообщества. Это нужно продолжать делать, а тех, кто у нас не привит, нужно допрививать", - подчеркнула Попова.

Она рассказала о показателях заболеваемости по кори за 2018 год в сравнении с другими странами. "По итогам прошлого года количество случаев на миллион населения на Украине составило 1,2 тыс., в Грузии - порядка 700, в странах Европы от 300 до 500, в РФ - 17", - отметила Попова.

Корь - вирусное заболевание, являющееся одной из основных причин смертности детей. Передается капельным путем через выделения из носа, рта и горла зараженного человека. Основные симптомы кори сначала напоминают грипп - высокая температура, кашель, чиханье, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь.

Корь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.