Сергея Захарова похоронят на кладбище в Зеленогорске под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Певец Сергей Захаров будет похоронен на кладбище в Зеленогорске под Петербургом, сообщила ТАСС председатель Межрегионального союза концертных деятелей Людмила Шепелева.

Певец скончался ночью в четверг в Москве на 69-м году жизни от сердечной недостаточности. Ранее стало известно, что прощание с Захаровым пройдет в Москве в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища в субботу с 11:00 до 13:00 мск.

"Я позвонила в Москву дочери Сергея Георгиевича Наташе, которая сообщила, что отца похоронят на кладбище в Зеленогорске, где он жил. Время похорон уточняется, поскольку неизвестно, когда родные получат урну с прахом. Решается и вопрос, будет ли в Петербурге гражданская панихида", - сказала Шепелева.

Телеграмму соболезнования в адрес родных, близких и друзей Сергея Захарова прислал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, назвавший Захарова "выдающимся артистом - ярким, сильным человеком, звездой российской эстрады".

Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. С 1973 по 1985 год он был солистом Ленинградского мюзик-холла. Певец является лауреатом целого ряда международных конкурсов артистов эстрады - "Золотой Орфей", " Сопот-74", "Братиславская лира", Дрезден", "Золотой петушок", "Гдыня". Он подготовил с эстрадно-симфоническими оркестрами восемь сольных программ.

В 1975 году он снялся в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки", где сыграл одну из главных ролей вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым, Александром Ширвиндтом. С 2011 года Захаров был патроном Международного фестиваля-конкурса русской песни в Великобритании. Певец побывал на гастролях в 43 странах.