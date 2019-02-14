Письма, рисунки и трофеи ветеранов Афганистана представили на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Выставка "Вернуться живым…" открылась в Военно-Историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге к юбилею вывода советских войск из Афганистана. В музее представлены личные вещи воинов-интернационалистов, их письма родным, рисунки, сделанные во время боевых действий, а также трофеи советской армии.

"Сама концепция выставки - там четыре уровня: первый - это живопись и графика ветеранов, второй - личные вещи документы и фотографии, третий уровень - трофеи и униформа. Четвертый уровень - это галерея фотопортретов ветеранов войны в Афганистане", рассказал ТАСС автор выставки Виктор Васильев.

На выставке можно увидеть личные вещи советских бойцов, их оружие, униформу, которую они носили в Афганистане. Так называемая "афганка" полевая военная форма, использовавшаяся бойцами-интернационалистами была в свое время разработана на аналогичных моделях, используемых другими армиями стран Варшавского договора. Многих посетителей может удивить обувь бойцов. Вместо привычных кирзовых сапог - обычные гражданские кроссовки, так называемые "динамовки", остававшиеся самой удобной обовью, доступной бойцам в Афганистане.

Рядом с вещами советских бойцов, представлены их трофеи - удостоверения, оружие, форма, документы противников. "Так, на выставке есть документы, захваченные контрразведчиками, удостоверения душманов (так называли бойцов афганских вооруженных формирований, - прим. ТАСС), все это привезено нашими ветеранами из Афганистана", - пояснил Васильев.

Одной из самых важных частей экспозиции - мемориальная, где находятся вещи погибших бойцов, извещения для их семей, так называемые "похоронки". Также можно увидеть письма и рисунки выживших интернационалистов, рассказывающих о быте советской армии в Афганистане.

"Там есть рисунки, сделанные Дмитрием Дагсом. Он закончил Серовское училище, был призван в армию прямо из училища. Он художник, сделал рисунки с натуры, там стоит подпись "1985 год", - пояснил Васильев.