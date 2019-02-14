Ненецкие депутаты предложили учитывать стаж работы ИП и самозанятых лиц на Крайнем Севере

ТАСС, 14 февраля. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа направили в правительство РФ обращение с просьбой учитывать стаж работы индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, работающих на Крайнем Севере, для начисления процентной надбавки к заработной плате в случае их последующего трудоустройства. Текст обращения утвержден в четверг в ходе очередной сессии окружного парламента, сообщил ТАСС председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвей Чупров.

В настоящее время в трудовой стаж, дающий право на получение процентной надбавки к зарплате у лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не засчитываются периоды деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

"Для пенсии время работы в качестве ИП без образования юридического лица учитывается, а для надбавки к зарплате при устройстве на работу - нет. Поэтому мы обратились к правительству, это был бы шаг для восстановления социальной справедливости в отношении индивидуальных предпринимателей, которые живут на Крайнем Севере", - сказал Чупров.

Как отметил собеседник агентства, на пробел в законодательстве обратил внимание уполномоченный по защите прав предпринимателей в НАО Герман Сопочкин. "Для того, чтобы поддержать предпринимательскую активность в округе и социально защитить жителей Крайнего Севера, данный вопрос мы планируем вынести на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада России и надеемся, что наши коллеги нас поддержат", - добавил депутат.