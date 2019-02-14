Евкуров: Ингушетия готова консультировать Дагестан в вопросе установления границ с Чечней

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Ингушетия благодаря своему опыту установления границ с Чечней, готова помочь советами и консультировать Дагестан в вопросе установления границ с Чеченской Республикой. Об этом глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сказал в эфире телеканала РБК.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которое парламенты двух республик ратифицировали, главы регионов подписали законы о его утверждении. В конце октября 2018 года КС Ингушетии признал закон о ратификации парламентом республики соглашения по границе с Чечней не соответствующим Конституции республики, Евкуров обратился в КС РФ с просьбой проверить закон на конституционность. Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.

"Если к нам обратится за помощью Дагестан, конечно, мы посоветуем, чтобы больше было людей вовлечено в дискуссионные площадки, чтобы руководство региона не допустило тех ошибок, которые совершили мы. Уверен, что между субъектами страны должны быть правильные взаимоотношения, уметь договариваться - мы научились договариваться и в этом ничего плохого нет. И конечно Дагестан и Чечня не являются исключением", - сказал Евкуров.

По его словам, "то, что жители Ингушетии выражали свой протест по соглашению об установлении границ с Чечней, было предсказуемо", поскольку власти региона допусти ошибку на начальном этапе формирования соглашения "посчитали достаточным то информирование, которое мы провели". Евкуров отметил, что при должном информировании людей о всех аспектах соглашения, такой реакции можно было бы избежать.

Правительству РФ и регионам поручено до 2021 года завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается, в том числе, для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Ранее сообщалось, что власти Дагестана и Чечни создали совместную рабочую группу для установления границы между регионами.