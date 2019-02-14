Мэрия Москвы согласовала проведение "Марша памяти Бориса Немцова" 24 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проведение "Марша памяти Бориса Немцова" 24 февраля с максимальным количеством участников до 30 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"С организаторами прошли переговоры. Марш, планируемый 24 февраля, согласован. Максимальное количество участников - 30 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Лидер выступающего одним из организаторов марша движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил ТАСС, что власти согласовали изначально заявленный маршрут.

"Мы добились согласования того маршрута, который заявляли изначально и который является традиционным для "Марша Немцова": от Страстного бульвара по бульварам до проспекта Академика Сахарова", - сказал он.

Яшин добавил, что мэрия предлагала перенести начало шествия с Пушкинской площади на Трубную площадь, так как на Пушкинской в этот день будет проходить праздничное мероприятие. В итоге удалось достигнуть договоренности, "сдвинув" начало марша на небольшое расстояние.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.