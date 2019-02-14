Более 230 специалистов трудоустроят в Дагестане по программе "Земский доктор" в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 230 медиков планируют трудоустроить в селах Дагестана в 2019 году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

"В Дагестане продолжается реализация программы "Земский доктор". В этом году впервые будет запущена и программа "Земский фельдшер" - она рассчитана на медработников среднего звена, которые хотят трудоустроиться в ФАПах или в службе скорой помощи. Участниками программы "Земский доктор" в 2019 году могут стать 224 врача и 10 фельдшеров по программе "Земский фельдшер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реализация программ позволяет "укомплектовать необходимыми медицинскими кадрами амбулатории и поликлиники, помогает снизить дефицит "узких" специалистов и найти работников для фельдшерско-акушерских пунктов". "О результативности программы "Земский доктор" можно судить по следующим цифрам - с 2012 года в сельские больницы Дагестана трудоустроились 1080 специалистов. Только в прошедшем году на работу в глубинку отправились более 200 медицинских работников", - добавили в министерстве.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны провести пять лет.