Голикова предложила ввести в школах питание, рассчитанное на больных диабетом

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Питание в школах должно быть двух типов - для здоровых детей и для больных диабетом. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в четверг на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере на площадке Российского инвестиционного форума.

"Сейчас уже мы настолько шагнули вперед, что вовсе не обязательно показывать пальцем на ребенка, что у него диабет. Достаточно разделить в школе меню питания на две группы: нормальной калорийности, низкокалорийное. Там не будет хлеба, не будет сладкого компота и всего остального. Ребенок не будет считать себя уязвленным с точки зрения того, что если там будет написано "для диабетиков", то туда лучше не подходи", - сказала Голикова.

В России проживают более 42 тыс. детей, которые страдают сахарным диабетом.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.