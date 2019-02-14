Центр обучения по программам "Сириуса" могут открыть в Курганской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Курганской области намерены создать площадку для обучения по программам центра "Сириус", сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Вадим Шумков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Нам удалось договориться с центром об очень простых, но ценных вещах. "Сириус" дает нам программы, дает преподавателей. Мы к этому готовы, будущая площадка нам понятна", - сказал Шумков.

Он пояснил, что центр может быть создан за бюджетные средства или при поддержке спонсоров. "Мы сможем на базе одной из площадок, которая есть в регионе прямо под городом, в хвойном бору создать свой научно-образовательный центр для ребятишек, чтобы на этой площадке отрабатывать новые программы и преподавать существующие", - добавил он.

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи создан по инициативе президента России Владимира Путина. Для организации работы центра 24 декабря 2014 года был учрежден фонд "Талант и успех", Путин возглавил его попечительский совет. Фонд был создан на основе добровольных взносов.

Центр призван охватить большее число одаренных детей из всех регионов, а также создать систему социальных связей, объединяющую в себе профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы. Особое внимание уделяется формированию лидерских навыков детей, умению управлять своими проектами, развитию математического и творческого мышления.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.