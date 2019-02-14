СМИ: украденные в Швеции похоронные королевские регалии были повреждены

СТОКГОЛЬМ, 14 февраля. /ТАСС/. Королевские похоронные регалии были повреждены во время их кражи из Стренгнесского собора летом 2017 года. Об этом в четверг сообщает телеканал SVT.

Регалии были обнаружены в начале февраля в мусорном баке в пригороде Стокгольма, до этого был задержан и подозреваемый в их краже, дело которого уже рассматривается в суде. Эксперты, осмотревшие их, заключили, что они были повреждены похитителями. "На короне есть вмятина, вероятно, в связи с кражей, когда кувалда попала в витрину", - цитирует телеканал администрацию округа Сёрмланд, которая проводила осмотр.

Держава Карла IX разломилась пополам, на обеих частях есть несколько новых вмятин. Корона королевы Кристины несколько согнута, но в остальном в том же состоянии, что и до кражи.

Ранее регалии оценивались в 65 млн шведских крон (около €6,5 млн). Эксперт Буковски Сюзан Силфверстолпе считает, что ущерб настолько серьезен, что страховая стоимость регалий снизится на 8 млн крон - 5 млн для короны Карла IX и 3 млн для державы. Но все же эксперты отмечают, что состояние регалий лучше, чем ожидалось: части не были преднамеренно сняты, вогнутые места не были сломаны.

Корона и держава Карла IX и корона его жены королевы Кристины были украдены в конце июля прошлого года из закрытой витрины собора, оснащенной системой сигнализации. Они были объявлены в международный розыск. Злоумышленники скрылись с места преступления на моторной лодке, которая находилась недалеко от церкви. Карл IX (сын выдающегося шведского монарха Густава Васы и отец Густава II Адольфа) был похоронен в Стренгнесском соборе в 1611 году, королева Кристина - в 1625 году.