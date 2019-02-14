Несколько членов избирательной системы Подмосковья уволились после скандала в Балашихе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Несколько сотрудников избирательной системы (УИКов, ТИКа и Мособлизбиркома) Московской области написали заявление об уходе после скандала вокруг выборов в Балашихинском городском округе в сентябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

В конце 2018 года "Новая газета" написала о возможных нарушениях закона в единый день выборов 9 сентября 2018 года в Балашихе. В ЦИК была создана рабочая группа, которая совместно с избиркомом Подмосковья проводит проверку этой информации. Глава ЦИК Элла Памфилова обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о возможных фальсификациях на региональных выборах.

"Все организаторы выборов (члены и руководители комиссий всех уровней) понимают свою роль и осознают ответственность, поэтому ряд сотрудников написали заявления о сложении полномочий. Избирательная комиссия эти заявления приняла. Штатное расписание было изменено во всей структуре Мособлизбиркома", - сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного облизбиркома.

Собеседник агентства добавил, что председатели территориальных избирательных комиссий Балашихи на время проверок отстранены от работы, и их функции выполняют заместители. Мособлизбирком с ЦИК прорабатывают "все информационные сообщения о возможных нарушениях, допущенных при проведении выборов на территории Московской области, в том числе и в городском округе Балашиха".