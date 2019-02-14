Система оплаты труда на Усть-Катавском вагоностроительном заводе будет скорректирована

ТАСС, 14 февраля. Работники Усть-Катавского вагоностроительного завода (филиал Центра им. М. В. Хруничева) провели митинг из-за недовольства низкой заработной платой, на котором руководство завода пообещало скорректировать систему оплаты труда. Об этом сообщили в пресс-службе Центра Хруничева.

"Сегодня в 11 часов около центральной проходной Усть-Катавского вагоностроительного завода состоялось собрание работников предприятия. Его участники высказали недовольство низкой заработной платой", - сказали в пресс- службе.

По просьбе трудящихся была организована встреча с директором предприятия Артемом Бахаревым. "Директор дал задание начальнику отдела труда и заработной платы Сорокиной Татьяне Алексеевне проработать вопрос о корректировании системы оплаты труда, которая должна измениться благодаря увеличению объемов производства трамваев и ряда инвестиционных проектов", - отметили в холдинге, добавив, что проекты будут проходить при поддержке Объединенной ракетно-космической корпорации и госкорпорации "Роскосмос".

В начале февраля данный завод посетил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он провел совещание с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским по поводу загрузки Усть-Катавского вагоностроительного завода. Уже в ближайшее время начнется реализация плана по дозагрузке трамвайного производства.

Губернатор Челябинской области из Сочи, с полей Российского инвестиционного форума, сделал звонок руководству Усть-Катавского вагоностроительного завода, в котором высказал обеспокоенность ситуацией с трудовым коллективом, сообщила журналистам пресс-служба губернатора. "Считаю, что руководство вагоностроительного завода должно услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение. Мы также обсудили перспективы увеличения загрузки предприятия, они есть, и этими шансами необходимо максимально эффективно воспользоваться", - цитирует Дубровского пресс-служба.