Высланного с Украины епископа УПЦ лишили гражданства страны в 2018 году

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Наместник Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеон (Харон), которого в среду задержали в киевском аэропорту Борисполь, а позже депортировали в США, был лишен украинского гражданства в июле 2018 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Миграционной службы Украины.

"По результатам проверки, проведенной на основании письма Службы безопасности Украины, в июне 2018 было отменено как решение о регистрации указанного лица гражданином Украины, так и решение о выдаче паспортов гражданина Украины. При этом в соответствии с законодательством Украины паспорта гражданина Украины внутренний и заграничный указанного лица были признаны недействительными и внесены в соответствующую базу данных Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины 13 февраля задержала в аэропорту Борисполь наместника Десятинного монастыря УПЦ Гедеона, который возвращался из США, где передавал письмо госсекретарю США о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на Украине. На следующий день стало известно, что Гедеон рано утром был отправлен обратным рейсом в США через Франкфурт. В Госпогранслужбе объяснили это тем, что у епископа "не было документа, дающего право на пересечение границы". По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы, "его загранпаспорт гражданина Украины недействительный, поэтому документ изъяли", у епископа были еще два заграничных паспорта - гражданина США и России.

Руководитель информационного отдела УПЦ архиепископ Климент в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что УПЦ расценивает задержание наместника Десятинного монастыря как попытку устрашения со стороны украинских властей всех, кто пытается донести до международного сообщества ситуацию в сфере религиозных организаций в стране.