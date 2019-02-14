Региональный материнский капитал в 2019 году получат более 2 тыс. калининградских семей

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Региональный материнский капитал в сумме 50 тысяч рублей в 2019 году в Калининградской области получат более 2,2 тыс. семей при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"По прогнозам регионального министерства социальной политики области в 2019 году средствами дополнительного областного материнского (семейного) капитала воспользуются более 2,2 тыс.семей. В бюджете на эти цели предусмотрено порядка 82 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что депутаты областной Думы на заседании 14 февраля поддержали сразу в двух чтениях законопроект "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающий эти выплаты.

Дополнительный областной материнский капитал был введен в 2018 году по поручению губернатора Антона Алиханова. Он предусматривает выплату 50 тыс. рублей семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 величины прожиточного минимума (16242 рубля), при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей, рожденных в течение двух последних лет.

По состоянию на 1 января 2019 такая выплата назначена 1839 семьям. Большинство семей получают его в виде ежемесячной выплаты в размере 2778 рублей, а 361 семье он предоставлен в форме разовой выплаты в размере 50 тысяч рублей. Из областного бюджета были выделены в общей сложности 48,5 млн рублей.

По оценке министра социальной политики Анжелика Майстер, введение дополнительного семейного капитала "способствует стимулированию женщин к рождению третьих и последующих детей, что в свою очередь влияет на демографическую ситуацию в регионе". С учетом этого, министерством было предложено продлить эту дополнительную меру материальной поддержки многодетных семей.

Как сообщили ТАСС в министерстве, в 2018 году третий ребенок родился в 1508 калининградских семьях, тогда как в 2017 году - в 1468, четвертый и пятый - в 546 и 538 семьях соответственно.