Архангельск претендует на проведение следующего форума "Арктика - территория диалога"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Архангельск намерен претендовать на право проведения следующего международного арктического форума "Арктика - территория диалога", сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Орлов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Международный арктический форум пройдет в 2019 году в Санкт-Петербурге. Изначально его планировалось организовать в Архангельске. Форум проводится с 2010 года, это крупнейшая площадка для обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития арктического региона.

"Безусловно, [мы претендуем]. В постановлении правительства определен [перенос] только в отношении пятого форума… Мы очень здорово раскрутили форум в Архангельске в 2017 году, сформировался топ-интерес", - сказал Орлов.

Он отметил, что в 2019 году в городе запланировано несколько больших форумов с арктической повесткой. "Мы продолжаем использовать профессиональную тематику Арктики, у нас будет большой саммит арктической науки в мае, самый большой научный форум по вопросам Арктики, 12-14 апреля у нас будет большая международная конференция по вопросам рыболовства в Арктике. <...> В решении оргкомитета [форума "Арктика - территория диалога"] прописано, чтобы в четные годы проводить на площадке города Архангельска международную конференцию "Природные ресурсы и экология в Арктике". Это площадки, которые соответствуют нашим возможностям до полутора тысяч человек и той инфраструктуре, которая создана", - пояснил глава региона.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.