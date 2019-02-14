Заключенные ИК-3 Ярославской области прекратили голодовку

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Заключенные ИК-3 Углича Ярославской области прекратили голодовку и начали принимать пищу. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь УФСИН России по Ярославской области Анна Частухина.

В четверг заключенные ИК-3, содержащиеся в штрафном изоляторе (ШИЗО) и помещениях камерного типа (ПКТ), подали заявление о голодовке. "Ужин в учреждении прошел в штатном режиме, все осужденные принимали пищу в соответствии с установленным распорядком дня", - сказала Частухина.

Обстановка в колонии стабильная. Ранее прокуратура Ярославской области начала проверку в связи с отказом от пищи заключенных ИК-3, также проводит проверку уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

В конце 2018 года СК возбудил уголовное дело по факту избиения 25 заключенных в ИК-3 Углича. По данным правозащитников фонда "Общественный вердикт", потерпевших систематически избивали в ИК-3 с июня 2015 года.