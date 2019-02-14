Спикер парламента Крыма пригласил Стивена Сигала на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов познакомился на Российском инвестиционном форуме в Сочи с американским киноактером Стивеном Сигалом и пригласил его посетить полуостров, сообщил Константинов на своей странице в Facebook.

"На форуме в Сочи познакомился с американским актером Стивеном Сигалом. Пригласил его в гости в Крым!" - написал спикер парламента, опубликовав также и совместные с Сигалом фотографии.

Сигал родился в 1952 году в штате Мичиган. В его фильмографии более 120 кинолент. Среди наиболее популярных такие картины, как "В осаде", "Смерти вопреки", "В смертельной опасности", "Над законом", "Мерцающий", "Сквозные ранения". Коллегами Сигала по съемочной площадке были Томми Ли Джонс, Майкл Кейн, Вупи Голдберг, Дэнни Трехо и другие голливудские актеры.

Актер получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. Летом 2018 года назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.