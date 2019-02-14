"Единая Россия" создаст реестр захоронений участников боевых действий

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" вместе с "Молодой гвардией" и организацией "Боевое братство" планирует создать реестр захоронений участников различных боевых действий, в том числе воинов-афганцев, чтобы инициировать придание им статуса воинских захоронений. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

"Региональные отделения партии и "Молодая гвардия Единой России" вместе с "Боевым братством" создадут реестр захоронений участников боевых действий, соберут необходимые сведения. После этого через наших депутатов в органах местного самоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса воинских захоронений", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Он добавил, что такая работа должна быть проведена не только в отношении могил воинов-афганцев, но и военнослужащих, "принимавших участие в других военных конфликтах". "Думаю, совместными усилиями мы эту задачу решим", - подчеркнул Турчак.

В свою очередь первый заместитель председателя "Боевого братства", исполняющий полномочия секретаря Севастопольского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Саблин заявил, что получает множество обращений от матерей по сохранению могил воинов-афганцев. "Мы проработали по большинству регионов вопрос, где и сколько могил и афганцев, и вообще всех ветеранов. Мы видим, что в лучшем случае есть карточки воинского учета, но нет статуса воинского захоронения", - отметил он.

Саблин напомнил, что этот статус дает возможность для получения средств на содержание могил и гарантию того, что на этом месте не будет других захоронений. "Сегодня вопрос придания статуса воинского захоронения - тяжелый путь. Это решение принимается на уровне депутатов муниципалитета по согласованию с региональными властями", - пояснил он.