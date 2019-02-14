Чувашия намерена использовать практику Кубы в лечении диабета

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Чувашии рассчитывают использовать опыт Кубы для лечения диабета у жителей республики. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Михаил Игнатьев.

В начале февраля в Чувашии работала делегация под руководством посла Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвера Порталя, а также Межрегиональной общественной организации "Общество дружбы с Кубой" во главе с ее президентом, заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Лавровым. Участники делегации посетили несколько предприятий республики.

"Есть препараты, которые сегодня включены в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. В их числе препарат, который производят кубинские фармацевты, и эти лекарства помогают диабетчикам лечиться. Их технологии мы будем внедрять, чтобы спасти сотни людей на территории нашей республики", - сказал собеседник агентства.

Игнатьев добавил, что предпринимательское сообщество заинтересованно прежде всего во взаимодействии в сфере оборота товаров электротехнического кластера, химической промышленности и пищевой перерабатывающей промышленности.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.