Три поезда "Ласточка" запустят между Псковом и Петербургом в течение двух месяцев

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Три скоростных электропоезда "Ласточка" начнут курсировать между Псковом и Санкт-Петербургом в течение двух месяцев, сообщил ТАСС губернатор региона Михаил Ведерников на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В начале августа 2018 года "Ласточка" установила ежедневное, скоростное и прямое железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом. До этого между городами курсировал только один прямой пассажирский поезд №223/224 с периодичностью один раз в неделю, время в пути занимало около 4 часов 20 минут. Добраться до конечного пункта можно было также на ежедневных пригородных поездах с пересадкой в Луге. Сейчас электропоезд по маршруту Псков - Петербург курсирует дважды в день, обычное время в пути составляет 3 часа 30 минут.

"Буквально в течение месяца-двух мы сделаем, [что] у нас уже три будет "Ласточки" ходить в Санкт-Петербург. Это будет удобно для тех, кто едет туда на работу или по работе, и будет удобно для тех, кто едет по каким-то своим делам, чтобы можно было вернуться. Ну и для туристов тоже дополнительная опция, чтобы можно было свою программу скорректировать", - сказал губернатор.

В Псковской области на данный момент нет ни одного км электрифицированных железных дорог, для обеспечения работы "Ласточки" совместно с ОАО "РЖД" была разработана и согласована специальная схема. Поезд двигается от Санкт-Петербурга до Луги по электрифицированному участку с контактным проводом. Далее состав присоединяют к специальному тепловозу, с помощью которого "Ласточка" доходит до Пскова.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.