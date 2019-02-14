В Мордовии считают, что расходы оператора по обращению с ТКО необходимо оптимизировать

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Мордовии Владимир Волков считает необходимой оптимизацию расходов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании "Ремондис Саранск" для снижения тарифа для населения. Об этом Волков сообщил ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы уже год как работаем по новой схеме [обращения с ТКО], и мы одни из лидеров в России по организации раздельного сбора мусора. Но это не значит, что мы все [вопросы] отработали. Качество и тариф - не везде это совпадает. Нам нужно оптимизировать расходы регионального оператора [по обращению с отходами - компании "Ремондис Саранск"], сделать так, чтобы они были минимальными, чтобы не было большого тарифа для населения, мы очень внимательно смотрим затраты", - сказал Волков.

Он подчеркнул, что вопрос тарифа сейчас - один из основных. "Проблемы есть в том, как все совместить, чтобы был раздельный сбор мусора, чтобы и из дальней деревни вывезти мусор, и в городе от частных домов, чтобы переработать [мусор] на заводе, чтобы при этом был небольшой тариф. Вот в основном проблема в тарифе", - отметил глава республики.

1 января 2019 года в РФ начался переход на новую систему обращения с ТКО. Контроль над обращением с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. В Мордовии региональным оператором по обращению с ТКО избрана компания "Ремондис Саранск".

На территории республики действует порядок определения размера платы за услуги регоператора исходя из количества граждан, проживающих в жилом помещении, размер платы с 01 августа 2018 года составляет в многоквартирных домах - 84 рубля 90 копеек в месяц на одного проживающего, в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории городского округа Саранск - 104 рубля 55 копеек, в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории остальных муниципальных образований - 92 рубля.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.