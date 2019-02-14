Гордеев: сельские поселения переведут на оплату за мусор по факту в первую очередь

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Сельские поселения в течение года могут перевести на оплату за мусор по фактическому накоплению. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Мы ставим задачу в течение года такие новеллы ввести по фактическому накоплению [мусора], особенно в сельских населенных пунктах", - сказал он. По словам Гордеева, нужно исходить не от нормативов по накоплению, а из физических объемов, сколько непосредственно отходов от дома или населенного пункта отходов.

Помимо этого, есть предложения по установке в городах по два контейнера для мусора.

"Мы уже выступили с предложениями, связанных с тем, чтобы у нас появилось как минимум два контейнера для мусора. Сказали, что если контейнер под сухие отходы будет собран правильно, то ставим задачу, чтобы он для людей в плане вывоза становился бесплатным. Таких отходов может быть 30-40%. Вот сейчас человек начал платить и можно за счет того, что если все правильно собирать, можно уменьшить тариф; неплохая мотивация", - сказал Гордеев.

По оценке вице-премьера, Россия отстает от Германии по вопросам сбора и переработки мусора на 30 лет, но за 5-7 лет можно пройти их путь и внедрить разработки.