Пользователи "ВКонтакте" сообщили о массовом сбое - в сообществах появились нежелательные публикации с одинаковыми текстом и ссылкой. В социальной сети заявили, что решают проблему.

"Ситуация под контролем, мы начали удалять нежелательные публикации в течение первой минуты после обнаружения уязвимости", - говорится в сообщении.

Как пояснили в соцсети, переход пользователей по ссылкам нежелательных публикаций приводил к эффекту волны и дальнейшему распространению публикаций. "Уязвимость, которая позволяла выполнять произвольный js (JavaScript, язык программирования - прим. ТАСС), уже исправляется", - добавили во "ВКонтакте".

"Сообщества не были взломаны, пароли аккаунтов администраторов в безопасности", - добавили в соцсети.