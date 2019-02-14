Университет НТИ начал отбор на образовательный интенсив "Остров"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Университет национальной технологической инициативы "20.35" открыл отбор заявок на образовательный интенсив "Остров", который пройдет в июле 2019 года на базе Сколковского института науки и технологий. В нем примут участие порядка ста российских вузов, сообщил директор направления АСИ "Молодые профессионалы", специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Фактически все ведущие российские университеты, научные центры крупнейшие, опорные университеты пройдут переподготовку в рамках программы "Остров". Сегодня мы объявляем о старте отбора на эту программу и по итогам "Острова" институты развития переходят к поддержке региональных команд через эту общую единую цифровую платформу, которая будет предоставлять такие возможности для развития региональных университетов", - сказал Песков на пресс-конференции.

Он добавил, что в прошлом году интенсив "Остров" собрал около одной тысячи участников, которые в течение десяти дней проходили подготовку по индивидуальным траекториям. "Эта модель индивидуальных траекторий лежит в основе модели "Острова" и по поручению президента РФ эта же модель будет использована в этом году для команд из 100 российских университетов и будет распространена во всех регионах РФ ", - сказал Песков и добавил, что заявки подаются на сайте университета НТИ "20.35"

По словам генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, основная задача предстоящего интенсива - подготовить специалистов, которые будут развивать рынки научно-технологической инициативы. "Мы ориентировались на широкую сеть университетов, на задачу дать им инструменты для выращивания потенциала для рынков НТИ. У нас база есть довольно приличная, в олимпиаде НТИ - это командные соревнования школьников в прошлом году уже участвовало до 30 тыс. человек со всей страны. <…> Но дальше они идут в университеты, дальше с ними надо работать так, чтобы ни в коем случае не загубить", - пояснил Повалко.

Он добавил, что интенсив будет работать по нескольким направлениям: программа технологического предпринимательства, акселерация проектов по развитию новых образовательных технологий и научно-технологическое развитие. В рамках "Острова" 16 и 17 июля пройдет форум АСИ и новый тип мероприятия - первый съезд участников НТИ, сказал Повалко.

О университете НТИ "20.35"

Первый сетевой университет Национальной технологической инициативы "20.35" готовит кадры для цифровой экономики. Это новый университет без стен, без ректора, без дипломов. Первыми студентами стали сотрудники российских технологических компаний и участники рынка нейронет, главная цель обучения - повышение их компетенции по выводу новых российских продуктов на мировой рынок. Проект поддержан госфинансированием.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.